-Rize'ye 3 milyon lira acil yardım ödeneği RİZE (A.A) - 27.09.2011 - Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgede yaşanan sel felaketi sebebiyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Rize Valiliği emrine 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi. Belediye Başkanı Bakırcı, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de yaşanan afet sonrası adeta seferberlik ilan edildiğini belirterek, sel ve heyelanlar nedeniyle 3 evin tamamen yıkıldığını, 10 evin kullanılmaz hale geldiğini, 30'a yakın evin boşaltıldığını, 60'ın üzerinde ev için de kullanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu kaydetti. Bakırcı, afetin ilk saatlerinde olabilecekleri tahmin ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yardım istediğini anımsatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Çevre il ve ilçelerden, ayrıca kentteki inşaat firmalarından da gelen yardımlarla zaman kaybetmeden çalışmalara başlandı. 120 araç ve iş makinesi, bunlarla birlikte 400 personelle sahada olan ekipler, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgede yaşanan sel felaketi sebebiyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Rize Valiliği emrine 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya afetle ilgili dosya sundum. Ayrıca Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere de bir dosya hazırlatıyorum.'' Üst mahallelerde meydana gelen sel ve heyelanların tarım alanlarını ciddi anlamda tahrip ettiği, yolların ulaşıma kapandığı, evlerin yıkıldığı, şehir merkezinde bina ve iş yerlerini su bastığı, çok sayıda aracın suya gömüldüğünü vurgulayan Bakırcı, içme suyu hattının tehlikede olduğu, hattın zarar görmesi halinde 250 bin kişinin 15 gün susuz kalabileceğini ifade etti.