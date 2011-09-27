T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rize'ye 3 milyon lira acil yardım ödeneği RİZE (A.A)

27 Eylül 2011 22:31

-Rize'ye 3 milyon lira acil yardım ödeneği RİZE (A.A) - 27.09.2011 - Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgede yaşanan sel felaketi sebebiyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Rize Valiliği emrine 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi. Belediye Başkanı Bakırcı, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de yaşanan afet sonrası adeta seferberlik ilan edildiğini belirterek, sel ve heyelanlar nedeniyle 3 evin tamamen yıkıldığını, 10 evin kullanılmaz hale geldiğini, 30'a yakın evin boşaltıldığını, 60'ın üzerinde ev için de kullanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu kaydetti. Bakırcı, afetin ilk saatlerinde olabilecekleri tahmin ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yardım istediğini anımsatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Çevre il ve ilçelerden, ayrıca kentteki inşaat firmalarından da gelen yardımlarla zaman kaybetmeden çalışmalara başlandı. 120 araç ve iş makinesi, bunlarla birlikte 400 personelle sahada olan ekipler, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bölgede yaşanan sel felaketi sebebiyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Rize Valiliği emrine 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'ya afetle ilgili dosya sundum. Ayrıca Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunmak üzere de bir dosya hazırlatıyorum.'' Üst mahallelerde meydana gelen sel ve heyelanların tarım alanlarını ciddi anlamda tahrip ettiği, yolların ulaşıma kapandığı, evlerin yıkıldığı, şehir merkezinde bina ve iş yerlerini su bastığı, çok sayıda aracın suya gömüldüğünü vurgulayan Bakırcı, içme suyu hattının tehlikede olduğu, hattın zarar görmesi halinde 250 bin kişinin 15 gün susuz kalabileceğini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24