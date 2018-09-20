Rizesporlu futbolcu Ovacıklı: "Karamsarlığa kapılacak bir tablomuz yok”

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor takım kaptanı Orhan Ovacıklı takımın durumunu değerlendirdi. Ovacıklı, \"Karamsarlığa kapılacak bir tablomuz yok, iyi olacak her şey\" dedi.

Çaykur Rizespor\'da takım kaptanı Orhan Ovacıklı 5 haftada 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldıklarını ve kaybettikleri iki maçı son dakikalarda kaybettiklerini belirtti. Ovacıklı, \"Bursaspor maçında milli takım arasıyla beraber yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk. Oyunumuz çok kötü değildi, dönem dönem Bursaspor\'un üstünlüğü vardı, bir bölümde biz üstünlüğü ele geçirdik gol ararken. Kazanmak istediğimiz bir maçtı, taraftarımızdan iyi bir destek vardı bize. Karaca Hoca\'da bizi maça çok iyi hazırladı, Bursaspor\'u hocamızla beraber iyi analiz ettik. Açıkçası maç beklediğimiz gibi oldu ama sonucunda kazanmak istiyorduk, olmadı beraberlikle ayrıldık\" ifadelerini kullandı.

Ligde galibiyet sevinci yaşayamadıklarını belirten Ovacıklı, \"Henüz galibiyetle tanışamadık, ligin daha çok başındayız, makas henüz açılmadı ve üstteki takımlarla alttakiler birbirlerine yakınlar. Bu haftada Malatyaspor maçımız var, oda zor bir maç olacak. Moralimiz yerinde, oyun olarak kendimizi geliştiriyoruz, Bireysel performanslarımızda ligin ilerlemesiyle yukarı seviyelere çıkacaktır. Malatya deplasmanından alacağımız galibiyetle, galibiyet hasretine son vereceğiz, öyle karamsarlığa kapılacak bir tablomuz yok, iyi olacak her şey. Taraftarımızın bu yıl iç sahada çok güzel desteği var\" diye konuştu.

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