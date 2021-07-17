Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, eski oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la sözleşmesini haksız olarak feshettiği gerekçesiyle yaşanan anlaşmazlığın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının kararları sonrası adli yargıya taşınmasıyla ilgili, konunun takipçisi olunduğunu duyurdu.

Yaşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, daha sonra Galatasaray'la sözleşme imzalayan Oğulcan Çağlayan için TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezasının TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda 3 maça indirilmesine karşın, 1 milyon 200 bin avro ve 506 bin 275 liralık tazminatların ise aynen onandığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü ve oyuncunun, Bölge Adliye Mahkemelerine yapılan itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gittikleri aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"An itibarıyla mevcut hukuki ihtilafın yargılaması devam etmektedir. Konunun tarafı olarak yapılacak her açıklamanın hukuku ve TFF'yi etkilemeye yönelik davranışlar olacağının farkındayız. Bu nedenle yargılamanın devam ettiği bu aşamada konuya dair açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünmekle birlikte, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda alınacak kararları yakinen takip etmekteyiz."

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