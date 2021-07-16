TFF'den lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, UEFA listesine yazılamadı

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın TFF’den lisansı çıkmadı, PSV maçı kadrosu için UEFA’ya bildirilemedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Temmuz’da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA’ya listesini verdi.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Bununla beraber, geçen sezon ‘usulsüz transfer’ gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF’den lisansı çıkmadığı için UEFA listesinde yer alamadı.

20 Temmuz'a kadar iki değişiklik hakkı

Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz’a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan, yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.