Rizespor'dan Galatasaray'a yanıt: Kaçak çay galiba!

Süper Lig 27. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından iki takımın sosyal medya hesabından atışma yaşandı. Galatasaray'ın göndermesine, Rizespor'dan hakem Ümit Öztürklü yanıt geldi.

Galatasaray, Rizespor karşısında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak Süper Lig’in 27. haftasında kritik bir galibiyete imza atarken, mücadelenin ardından sosyal medyada paylaşılanlar gündeme geldi.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? Admin: 4” ifadelerini kullanarak Ali Sami Yen Nef Stadyumu’nda dört şekerli bir çay fotoğrafı yer aldı.

Rizespor ise, bu paylaşıma alıntı yaparak, “Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!” yanıtını verdi.