Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de dün oynanan maçta Çaykur Rizespor, Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu şunları söylemişti:

"Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız."

26 haftada topladığı 23 puanla Çaykur Rizespor, 18. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, "Dün akşam başkanla oturduk konuştuk. Bir değişikliğin taraftar ve takım için iyi geleceğini düşünerek karar verdik. Geç kalmaya gerek yok. Taraftarın memnun olmadığı yerde enerji olmaz. Yeni hoca takıma daha faydalı olacaktır. Biz üstümüze düşeni yaptık, elimizden geleni yaptık. Kimi memnun olur kimi olmaz, bizim içimiz rahat" dedi.