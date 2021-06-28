Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, yeni başkan Tahir Kıran'ın katılımıyla Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki imza törenine yeni başkan Tahir Kıran da katıldı.

Tahir Kıran basın toplantısında, "Hocamız ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Bülent Hocam zaten boş mukaveleye imza atmıştı. Onunla olan dostluğumuz, kardeşliğimiz farklıdır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bülent Uygun ise "Bizlerin baba ve dede ocakları burası. Sayın Başkanımızın rahmetli babasının şehre yaptığı bütün hayır işlerine baktığınızda ne kadar önemli oldukları ortada. Sayın başkanımızla çocuklukla birlikte yaşadığımız süreç var. Aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisi, bir dost ilişkisi var. Sözleşmenin bir anlamı hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Aramızdaki sözleşme gönül imzası" diye konuştu. Uygun, geçtiğimiz sezon Rize'nin başına geçmesiyle fark yaratarak takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırma başarısını göstermişti.