Rizespor başkanlığından ayrılacağını açıklayan Hasan Kartal: Türk futboluna tahminen 5-6 milyon euro harcamışımdır

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Etimesgut'tan, Amatör Spor Kulüpleri'nden ve Rizespor'un başkanlığından ayrılacağını belirterek, "Türk futboluna tahminen 5-6 milyon euro harcamışımdır" dedi.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 48 puanla13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, DHA'ya yaptığı açıklamada "İlk aşamada kendi yönetim kurumumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut'tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri'nden de ayrılacağım, Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna" diye konuştu.

Süper Lig'de 38 puanla 20'nci sırada kalarak bir alt lige düşen Gençlerbirliği'nin durumuna üzüldüğünü vurgulayan Hasan Kartal, "Gençlerbirliği benim sevdiğim bir kulüptür. Rahmetli İlhan Cavcav ağabeyi çok severdim. Ama neticede yapamadılar, Gençlerbirliği bu konuma düşmemeliydi" dedi. (DHA)