Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Galatasaray için sert sözler: O malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'la Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları maçı işaret ederek "O malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Kıran, ismi Mavi Yeşilliler için geçen Emre Belözoğlu için de, "Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Kapıdan içeri sokmam" dedi.

Oğulcan Çağlayan'ın parasının alınması konusunda açıklamalar yapan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Galatasaray'dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık dedik ki 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik ve paramızı aldık. Ben Rizespor başkanlığına onurumu koydum. Soy adımı koydum, kimseye yedirtmem, çizdirtmem! Gerekirse dünyayı yakarım! Onların tuttuğu fare kadar, benim tuttuğum kedi var. Ben o dümenleri yemem! Beni tek üzen, hemşehrilerimizin yanımda durmaması. Onlar benim yanımda durmazsa, ben bu baronlarla savaşamam. Adalet istiyorum! Maçların sonuçlarını hakemler değil, futbolcular belirlesin" dedi.

"Rize'ye gömmemiz lazım"

Galatasaray için "Malum takım" ifadelerini kullanan Kıran, "Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize'ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor. O malum takımı oraya gömmemiz lazım! Her zaman soyunma odasına gitmem ama belli maçlarda, gitmem gereken maçlarda gideceğim" diye konuştu.

"Belözoğlu'nu kapıdan içeri sokmam"

Galatasaray ile Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak Rizespor'un başkanı Kıran, ismi teknik direktörlük için geçen Emre Belözoğlu için de, "Emre Belözoğlu'nu almam. Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır. Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam" diyerek genç teknik adama kapıları kapattı.