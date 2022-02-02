Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez; takımı sahaya çıkarmam!

Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, “Cüneyt Çakır‘ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımı çıkartmayacağım, 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz” dedi.

Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Rize'den yayın yapan TV'ye telefonla bağlandı. Kıran, gerçek Rizespor taraftarının baş taçları olduğunu belirterek, "Konunun hiçbir tarafında onlar zaten yok. Yarası olan gocunur, yarası olmayan gocunmaz. Gerçek Rizespor’a mavi yeşil renklere gönlünü vermiş camianın benim sözlerimden rahatsız olma gibi bir lüksü yok. Rahatsız olmaz aksine hoşuna gider. Gerçek Rizesporluların söylediklerim hoşuna gitti. Rahatsız olan kesim, onlar azınlık kendilerini biliyorlar. Onları rahatsızlıkları ile beraber baş başa bırakıyoruz. Rizespor diye bir kulüp varsa bunun da taraftarı biziz” şeklinde konuştu.

"Takımı sahaya çıkarmam"

Sezon sonu Rizespor’un ligde nerede olacağı hakkında konuşan Tahir Kıran, "Biz sezona başlarken düşmekle başladık ve düşmek düşmek diye gidiyoruz. Bu psikolojiden bir çıkın. Biz 5 maç içerde üst üste kazandık. Gaziantep maçında da kazansaydık 6 maç olacaktı ama bize Cüneyt Çakır’ı gönderdiler, olmayan bir penaltı orada yarattı ve bizi orada kırdı. Orada 3 gol atsaydık, 4 gol yiyecektik. Bu filmi yazanlar, oynayanlar var. Biz hepimiz figüranız. Bu düzen değişecek. Artık insanlar hakemlerin oynadığı maçları seyretmeyecek. Futbolcuların oynadığı maçları seyredecekler. Herkes bunu böyle kabul etsin. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Çıkacaklar adam gibi maç yönetecekler. Cüneyt Çakır‘ı benim maçıma kimse veremez. Versinler o maça takımı çıkartmayacağım, 3-0 mağlup olayım. Cüneyt Çakır, Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz” dedi.