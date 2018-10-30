Rizespor Başkanı Bakır: "Türk futbolunun adaletli kararlara ihtiyacı var"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Beşiktaş maçına tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğunu belirterek, \"Türk futbolunun kalkınması için adaletli kararlara ihtiyaç var\" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Bakır, şunları söyledi:

\"Futbolun kalkınması için öncelikle adaletin daha iyi bir seviyeye gelmesi gerekir. Maalesef Beşiktaş maçından mağlubiyet ile ayrıldık. Puanla döneceğimizden umutluyduk. Maçın başından çok erken gelen gol ve eksik kalmış olmamız dengeyi bozdu. 2-1’e getirdik maçı ve bir kırmızı kartla da direncimiz azaldı. Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz. Sezon başından itibaren birçok maçı, ilginç anlarla kaybettik. Rizespor futbol takımı Türkiye liglerinde mücadele eden birçok takım gibi, ayakta kalmaya çalışan, çaba sarf eden kulüp. İmkânlar içerisinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolun kalkınmasıyla ilgili uzun zamandan beri konuşuyoruz. Herkesin amacı Türk futbolunun dünyada söz sahibi olması. Ortak beklenti var. Futboldaki adaletin daha iyi seviyeye gelmesini bekliyoruz. Türkiye de birçok kulübün adaletsizlikle ilgili sitem ettiğini ve kayıplara uğradığını hepimiz biliyoruz. Rizespor bu kulüplerin başında geliyor. Geçmiş sezonda da, bu sezonda da bunlar başımıza geldi. Bazı hakemler, takımları adeta sınıflandırıyorlar. Rizespor sezon başından bugüne kadar 6 maçta kırmızı kart gördü. 5 maçta görmüş olduğumuz kırmızı kartlar o maçların galibiyetini kaybetmemize neden oldu.\"

\"BİZ HIRÇIN BİR TAKIM DEĞİLİZ\"

Özellikle VAR kararlarından sezon başından bu yana oldukça mağdur olan bir takım olduklarını kaydeden Bakır, \"Büyük takımların aleyhinde olan pozisyonlara hiçbir şekilde düdük çalınmazken, Rizespor’un pozisyonlarında çok kolay kart çıkartılıyor. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Kaybettiğiniz maçların tamamında sahadaki oyuna baktığımızda, kararlardaki tezatlıklar ön plana çıkıyor. Bizler futbolu yönetenlerden, bu konuda biraz daha adaletli olmalarını bekliyoruz. Biz adaletsiz uygulamalar neticesinde kaybeden bir kulüp olmayı kabul etmiyoruz. Biz çok hırçın bir takım değiliz. Biz bugüne kadar 10 kez VAR kararının aleyhimize çıktığını gördük. Sanırım bu konuda VAR kararı çıkan birinci kulübüz. Dünkü maçta Orhan’ın gördüğü kırmızı karttan sonra Quaresma’nın ayağa basma pozisyonunda VAR’a gidilmedi. Büyük kulüp, küçük kulüp kıyaslaması yapmak kimsenin hakkı değildir. Bu konuda daha hassas davranmalarını bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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