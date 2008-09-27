Rize'nin, paşayla İpsiz Recep savaşı

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun 'Ayandon' adlı kitabında, milli mücadele kahramanlarından Rizeli Milis Yüzbaşı İpsiz Recep'le ilgili ağır eleştirilere yer vermesi kentte tepkiye neden oldu.



Pamukoğlu'na tepki olarak İpsiz Recep'in hayatını konu alan tiyatro oyunu hazırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi tiyatro sanatçıları, İpsiz Recep'in Rize'deki anıtı önünde toplanıp açıklama yaptı. Gençlik Merkezi üyeleri adına bir açıklama yapan yönetmen Yavuz Alaca, "Ülke için mücadele etmiş, Milis Yüzbaşı unvanını, İstiklal Madalyası'nı almış, Atatürk'ün 'Emice' diye hitap ettiği bir insanı bu paşamız tanımıyorsa, onun adına çok üzüldük. 80 yıl önce görevini yapmış, canını hiçe sayarak vatanı için çarpışmış biriyle neden uğraşıyorlar? Bu paşanın amacı ne, zoru ne onu anlayamadık. İnsanlar bu vatana hizmet edecekse başka türlü etsin. Bölücülük gibi bir amaçları da varsa biz hepimiz birer İpsiz Recep'iz,"



BİRİLERİ YAZDIRDI



'İpsiz Recep'in akrabası olan Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Emin Gürses ise kitapta yer alan hakaret dolu sözler nedeniyle Osman Pamukoğlu'nu kınadığını söyledi. Doç. Dr. Gürses, "Ben inanıyorum ki bunu ona birileri yazdırdı. Son dönemlerde özellikle Ermeni sitelerinde 'Topal Osman' ve 'İpsiz Recep'in katliamlar yaptığı yazılıyor. Atatürk'e hakaret ve küfür edemeyenler, milli mücadele döneminde onun yanında yer alan isimlere küfür ediyor" dedi.



Bu arada, kentteki bazı vakıf ve derneklerin, emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu hakkında dava açmaya hazırlandıkları belirtildi.



'Dürzü' diye yazdı



1993- 95 yılları arasında Hakkari Dağ Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı yapan emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 'Ayandon' adlı son kitabında, Rizeli milli mücadele kahramanı Milis Yüzbaşı İpsiz Recep'e hakaret içeren ifadeler kullandı. Pamukoğlu kitabında, "İpsiz dediğin neyin nesi? Dini imanı para olan dürzünün biri. İpsiz Recep denilen cibiliyetsiz. Höst dürzü. Senden adam olmaz. Bak zürriyeti bozuk, kendi milletine ihanet eden adamsın. Ulan İpsiz. Sen deniz anasından bile kaypak bir yaratıksın" diye yazdı.



Madalyalı kahraman



RİZE'nin Portakallık Mahallesi'nde 1878 yılında doğan İpsiz Recep, genç yaşında çalışmak için İstanbul'a gitti. Yelkenli teknesiyle Boğaziçi'nde çalışan Recep, 1. Dünya Savaşı'nın sonunda İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde, yanında çalışanlara eziyet eden bazı Rum ve Ermeniler'i etkisiz hale getirmesi sonucu, çevresinde sayılan ve cesareti takdir edilen bir kişi oldu. Bu nedenle kendisine 'ipsiz' lakabı verildi. İstiklal Savaşı başladığında on beş arkadaşı ile Karadeniz kıyısındaki Kefken'e gitti. Bir Fransız gemisini çevirip, Karasu Bucak Müdürü'ne teslim ettiği için, Karasu'da karargah kurup, Ankara ile irtibat sağladı. Ankara kendisine milis kuvvetleri komutanlığı olarak Yüzbaşı rütbesi verdi. İpsiz Recep doğruluğu, dürüst ve mertliği sayesinde halk tarafından "emice" unvanıyla anıldı. Yunan Kuvvetleri'nin Karasu'ya girmesine mani olan, bozguna uğrayan düşmanı takip etmek amacıyla Geyve Boğazı, Bilecik, Eskişehir milis kuvvetlerine katılıp yardım eden İpsiz Recep'e, gösterdiği başarılardan dolayı İstiklal madalyası verildi. İpsiz Recep, 1928 yılında öldü ve Karasu şehir mezarlığına defnedildi. Karasulular kendisine, ihtişamlı bir mezar yaptı.

