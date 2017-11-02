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Rize'nin 'feretiko' geleneği Ümraniye’de canlanıyor

İSTANBUL, (DHA) -EL dokuma tezgahlarında üretimi yapılan Rize kültürüne ait dokuma türü feretiko geleneği Ümraniye’de canlanıyor

02 Kasım 2017 18:07

İSTANBUL, (DHA) -EL dokuma tezgahlarında üretimi yapılan Rize kültürüne ait dokuma türü feretiko geleneği Ümraniye’de canlanıyor. Ümraniye Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları bünyesinde açtığı feretiko atölyesiyle Ümraniyeli kadınlara Rize bezi dokumayı öğretiyor. Belediye ayrıca kardeş şehri Bosna Hersek\'in Fojnica şehirinde de bu geleneğin devam etmesi için eğitimler veriyor.

Verdikleri eğitimlerle kadınların, el becerisi ve mesleki yeterlilik kazanmasını, sosyalleşmesini, aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlayan Ümraniye Belediyesi, Mehmet Akif Kültür Merkezi’ndeki atölyede salı, çarşamba ve perşembe günleri feretiko dersleri veriyor. 1 dönem boyunca eğitim alan kadınlar, yaptıkları ürünleri dönem sonunda düzenlenen sergide sunma fırsatı da buluyor. 10 adet feretiko dokuma tezgâhı bulunan atölyede, her gün birçok ürün ortaya çıkıyor.

TARİHİ 15’İNCİ YÜZYILA DAYANAN FERETİKO GELENEĞİ

Tarihi 15’inci yüzyıla kadar uzanan ve Rize yöresinin geleneksel dokumalarından olan feretiko, sağlam ve doğal yapısıyla yüzyıllardır Anadolu’da kullanılıyor. Kendir ipinden el tezgahında yöreye özgü desenlerle dokunan Rize bezi, tamamen doğal ve kullanım açısından sağlıklı olması sebebiyle de tercih ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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