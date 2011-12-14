Rize'nin balları altınla yarışıyor



T24 - Adını üretildiği yayladan alan, dünyaca ünlü Anzer balı 620, Organik Çamlıhemşin Balı 520, Ayder balı ise 200 liradan alıcı buluyor.







Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, Rize'de, pek çok endemik bitki türünün bulunduğu yaylalarda üretilen ballar, yüksek fiyatlarıyla adeta altınla yarışıyor.

Rize Arıcılar Birliği Başkanı Fevzi Civaoğlu, yörede 2 bin 500 civarındaki arıcının yaklaşık 80 bin kovanda bal üretimi yaptığını söyledi.

İl genelinde yılda 500 ile bin ton arasında bal üretildiği anlatan Civaoğlu, ''Bu yıl Rize genelinde 600 ton civarında bal üretildi. Rize'de genellikle kestane balı üretiliyor. Bunun dışında çiçek ile çok az miktarda komar balı da üretiliyor'' dedi.

Rize'de iklim ve doğa şartlarının iyi olması, flora açısından oldukça zengin olması ve pek çok endemik bitki bulunmasından dolayı Türkiye'nin ve dünyanın en iyi ballarından birisinin üretildiğini belirten Civaoğlu, şunları söyledi:

''Rize'nin balını meşhur eden de endemik bitkilerin çokluğudur. Özellikle ilin yüksek kesimlerinden elde edilen bal daha da kaliteli oluyor. İlimizin balı 30 liradan 620 liraya kadar alıcı buluyor. Ortalama ise 50 liranın üzerinde satılıyor. Bu da ilimizin balının kaliteli olduğunu gösteriyor. Bal mumunun dışında hiçbir yapay ürün kullanmıyoruz. Kovanların bulunduğu bölgelerde de genellikle hiçbir kimyasal ilaçlama yapılmıyor. Bu sayede üretilen bal oldukça kaliteli ve doğal oluyor.''

Dünyaca ünlü Anzer balı bu yıl 620 liradan alıcı buldu

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda, 2300-3000 rakım arasında 150 dolayında arıcı tarafından yaklaşık 3 bin kovanda bal üretiliyor.

Anzer Ballı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürleniyor, ardından da piyasaya sunuluyor. Anzer balının mide, bağırsak, kalp ve damar başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği söyleniyor.

Anzer balının kilogramı 2009 yılında 500 lira, 2010 yılında 550 lira, bu yıl ise 620 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatına rağmen her yıl Anzer balını almak için yüzlerce kişi kooperatife müracaat ediyor. Çoğu kez de bal yeterli olmadığı için taleplerin tamamı karşılanamıyor. Bu yıl üretilen 900 kilo civarındaki bal için kooperatife binin üzerinde talep geldi.

Anzer Ballı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükrü Çatır, bu yılın verimli olduğunu belirterek, ''Üretilen 900 kilo civarındaki Anzer balının 700 kilogramı tescil edilerek bize gönderildi. Bu balın tamamını sattık. Hala tahlilde olan 200 kilogram civarında bal bulunuyor. Bu balın da gelmesinin ardından kooperatifimize müracaat edip sırada bekleyenlere göndereceğiz'' dedi.



Çaçmlıhemşin'in kara kovan balı 520 lira



Çamlıhemşin Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı 16 üretici de ilçenin yaylalarında yaklaşık 150 kovanda bal üretimi yapıyor. Kooperatif, bu yıl üyelerinin ürettiği balı ''Organik Çamlıhemşin Balı'' adıyla kilosu 520 liradan satışa sundu.

Kooperatif görevlileri tarafından sezon başında mühürlenen kovanların sağımı, yine kooperatif görevlileri nezaretinde mühürleri sökülerek yapılıyor. Sağımı yapılan bal sertifikasyon kuruluşu tarafından onay verildikten sonra Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü laboratuvarında tahlil ediliyor. Kavanozlara dolumu da bu tahlilden sonra yapılıyor.

Organik kara kovan balı daha çok ilçenin Maselevat ve Komati yaylalarında üretiliyor. Bu yıl 11 üreticinin ürettiği yaklaşık 400 kilo balın önemli bölümü satıldı. Kara kovan balı, Çamlıhemşin ilçe merkezi ile İstanbul'daki 5 satış noktasında piyasaya sürülüyor.

Çamlıhemşin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kestioğlu, Çamlıhemşin'de üretilen organik balın Türkiye'nin en iyi ballarından birisi olduğunu belirterek, ''Çünkü böyle bir doğa, bitki örtüsü ve çiçek hiçbir yerde yok. 1400 metre rakımlı yaylalarda bulunan peteklerdeki arılar, 3 bin metreye kadar çıkarak polen topluyorlar. Bu da balın kalitesini artırıyor'' şeklinde konuştu.

Ayder'in balı 200 liradan satılıyor

Hayatın stresinden ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin son yıllarda akın ettiği Ayder Yaylası, 1987 yılında turizm merkezi ilan edildi. Son yıllarda turizm hareketliliğinin iyiden iyiye arttığı yayla, astıma iyi geldiği belirtilen havası, kaplıcaları ve son olarak da balı ile ilgi çekiyor.

Her yıl yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği Ayder Yaylası, doğası ve kaplıcalarının yanı sıra son 10 yıldan bu yana üretilen ve şifa kaynağı olduğu belirtilen balıyla da markası olma yolunda ilerliyor.

Ayder 58 Nolu Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye 26 üretici, 300'ün üzerinde kovanda bal üretimi yapıyor. ''Ayder Balı'' adı altında kooperatifçe piyasaya sunulan bal, geçen yıl 150 liradan alıcı bulmuştu. Bu yıl bin kilogramın üzerinde üretilen Ayder balı, 200 liradan satıldı.

