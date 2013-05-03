Rizelilerden ilginç öneri: Milli içkimiz çayrandır

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “milli içkimiz ayrandır” sözlerinin ardından Rize'den ayrana alteratif olarak ‘çayran’ önerisi geldi.



Rizeliler milli içeceğimiz ayran değil çay dedi. Rizeli olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, çareyi her iki öneriyi buluşturmakta buldu.

Yazıcı, Rizelilerin önerisiyle milli içeceğe "çayran" adını verdi. Yazıcı, “ Rizeli düşünmüş bunun üzerine çay niye yok diye. Çayın ç’sini almış ve bizim milli içeceğimiz çayrandır demiş” açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de polemiğe katıldı. İstanbul'da esnaf ziyareti sırasında bir dönercide döner-ayran yiyen Şahin esnafa, “Ayran milli içeceğimizdir. En sağlıklı içecek ayrandır” sözleriyle süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesini tavsiye etti.