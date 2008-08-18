Rizeliler santrale karşı yürüdü

İkizdere Vadisi’nde önceki hafta bir araya gelerek HES’leri protesto eden Rizeliler, bu kez Çeyeli’nde toplandı. Çayeli Senoz Derneği tarafından Pazaryeri Meydanı’nda düzenlenen santral karşıtı gösteriye yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ellerinde “Derelerin kardeşliği engellenemez”, “Satılık Suyumuz Yok”, “Ağacı budamazlar meyvenin dalı gibi, dereleri satmayın, gavurun malı gibi” yazılı pankartlarıyla alana gelen göstericiler ’HES’lere hayır” sloganları attı. Yöresel çalgı tulum eşliğinde “Fırtına Vadisi kurtuldu, sıra Senoz Vadisi’nde” türküleri söyleyen kalabalık oynanan horonlara eşlik etti.





Derelerin Kardeşliği Platformu Başkanı Avukat Remzi Kazmaz, gösteride yaptığı konuşmada, bölgedeki dereler üzerinde kurulmak istenen santrallerle vadilerin ve derelerin ellerinden alınacağını savundu.Senoz Yöresi Derneği Başkanı Dr. Mahmut Akyıldız da, memleketin enerjiye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz enerjiye karşı değiliz. Vatan haini değiliz. Enerji ihtiyacı teşhisi doğru ancak yer yanlış seçilmiştir. Plansız, programsız bir şekilde yılladır yaşadığımız bu vadileri ellerimizden alacaklar” dedi.