Rizeli yeter ki istesin!

Rize'de bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle yapacakları bina ve halı saha için yeterli arazi bulamayan vatandaşlar, çareyi binayı yolun üzerine, halı sahayı da çay alım yerinin üstüne yapmakta buldu.



İl merkezine bağlı Güzelköy ve Yeni Güzelköy köylüleri, iki köyün ortak kullanımı için Kuran kursu ile halı saha yapmaya karar verdi. Ancak yapılan araştırmada, her iki köyde de arazinin engebeli oluşu nedeniyle bu yapıları yapmak için yeterli arazi bulunamadı.



Bunun üzerine köylüler, iki köyün ortasında bulunan bir yerde, Kuran kursu inşaatını başlattı. Bir kısmını yamaca yaslanmış şekilde yaptıkları 5 katlı binanın altından da araçların geçmesine imkân tanındı. Rizeli vatandaşlar, bu şekilde hem binalarını yapma şansı buldu hem de araçların yolu normal seyrinde kullanmasına imkân tanıdı. Vatandaşlar, halı sahayı ise inşa ettikleri binanın yan tarafında bulunan çay alım yerinin üstüne yaptı.



Üstü bina, altı yol



Güzelköy köyü muhtar adayı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelköy ve Yenigüzelköy köylerinin ortak kullanımı için her iki köy halkı tarafından toplanan para ile Kur'an kursu ve halı saha yapmak istediklerini, bunun için yer arayışına girdiklerini belirtti.



Kuran kursu ve halı saha yapmak amacıyla uygun bir yer bulamadıklarını dile getiren Yılmaz, "Bunun üzerine Kuran kursunun her iki köyün sınırında bulunan bir yerde, bir kısmı yamaca dayalı bir kısmı da köy yolunun üzerine yapılması fikri ortaya atıldı. Bir süre tartışıldıktan sonra fikrin uygun görülmesi ile inşaat başladı. Böylece bu yerde 5 katlı, bir bölümü yolun üzerinde olan Kur'an kursu yaptırıldı, bina yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte yapıldı" dedi.



Yoldan kamyon dahil hiçbir aracın geçmesinde sorun olmadığını kaydeden Yılmaz, "Yapmayı düşündüğümüz halı sahayı da Kuran kursunun yan tarafında bulunan çay alım yerinin üzerine yapmaya karar verdik. Bu sorunu da bu şekilde aşmış olduk. Ardından da Kuran kursu ile halı saha arasında bir geçit yaptık. Böylece köylerimizin gençleri rahat bir şekilde sportif etkinlik yapabiliyorlar" diye konuştu.



Yaptıkları yapıları görenlerin ilk önce biraz şaşırdığını kaydeden Yılmaz, ancak arazi kıtlığı nedeniyle başka çareleri olmadığını söyledi.