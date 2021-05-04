Rizeli siyasetçilerden ‘İkizdere’ çağrısı: Hemşehrilerimizin direnişini destekliyoruz, yönetimi  halkın onayını almayan müdahalelerden uzak durmaya çağırıyoruz

Rizeli siyasetçiler tarafından yapılan ortak açıklamada köylülerin İkizdere'deki direnişi desteklediklerini belirtti. Ortak açıklamada, "Yönetimi, Rize’mizin sularına, dağlarına, yaylalarına gereksiz ve halkın onayını almayan müdahalelerden uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.
Açıklamada, "Biz aşağıda imzası olan Rizeli siyasetçiler; İkizdere’mizde hemşehrilerimizin, ata topraklarına sahip çıkarak, meşru yollardan sergiledikleri direnişlerini destekliyoruz. Yönetimi, Rize’mizin sularına, dağlarına, yaylalarına gereksiz ve halkın onayını almayan müdahalelerden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada isimleri olan siyasetçiler şöyle:
Murat KARAYALÇIN
Samsun Mv., Başbakan Yrd.
Dışişleri Bakanı, SHP Genel Bşk
Yaşar OKUYAN
Yalova Mv.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
HÜR Parti Genel Başkanı
Alper TAŞ
ÖDP Genel Başkanı
Besim TİBUK
LDP Genel başkanı
Algan HACALOĞLU
İstanbul Mv. Devlet Bakanı
İbrahim TEZ
Ankara Mv. Devlet BAKANI
Oktay EKŞİ
İstanbul Mv.
Prof. Dr. Mehmet BEKAROĞLU
İstanbul Mv.
Halit DUMANKAYA
İstanbul Mv.
Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Zonguldak Mv.
Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Yakup KEPENEK
Ankara Mv.
Ahmet Güryüz KETENCİ
İstanbul Mv.
Sami KUMBASAR
Rize Mv.
Metin ÖNEY
Izmir Mv.
Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şb. Bşk.
Necdet SARUHAN
İstanbul Mv.
Şadan TUZCU
Rize Mv.