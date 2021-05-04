Rizeli siyasetçilerden ‘İkizdere’ çağrısı: Hemşehrilerimizin direnişini destekliyoruz, yönetimi  halkın onayını almayan müdahalelerden uzak durmaya çağırıyoruz

Rizeli siyasetçiler tarafından yapılan ortak açıklamada köylülerin İkizdere'deki direnişi desteklediklerini belirtti. Ortak açıklamada, "Yönetimi, Rize’mizin sularına, dağlarına, yaylalarına gereksiz ve halkın onayını almayan müdahalelerden uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Biz aşağıda imzası olan Rizeli siyasetçiler; İkizdere’mizde hemşehrilerimizin, ata topraklarına sahip çıkarak, meşru yollardan sergiledikleri direnişlerini destekliyoruz. Yönetimi, Rize’mizin sularına, dağlarına, yaylalarına gereksiz ve halkın onayını almayan müdahalelerden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada isimleri olan siyasetçiler şöyle:

Murat KARAYALÇIN

Samsun Mv., Başbakan Yrd.

Dışişleri Bakanı, SHP Genel Bşk

Yaşar OKUYAN

Yalova Mv.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

HÜR Parti Genel Başkanı

Alper TAŞ

ÖDP Genel Başkanı

Besim TİBUK

LDP Genel başkanı

Algan HACALOĞLU

İstanbul Mv. Devlet Bakanı

İbrahim TEZ

Ankara Mv. Devlet BAKANI

Oktay EKŞİ

İstanbul Mv.

Prof. Dr. Mehmet BEKAROĞLU

İstanbul Mv.

Halit DUMANKAYA

İstanbul Mv.

Prof. Dr. Mehmet HABERAL

Zonguldak Mv.

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü

Prof. Dr. Yakup KEPENEK

Ankara Mv.

Ahmet Güryüz KETENCİ

İstanbul Mv.

Sami KUMBASAR

Rize Mv.

Metin ÖNEY

Izmir Mv.

Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şb. Bşk.

Necdet SARUHAN

İstanbul Mv.

Şadan TUZCU

Rize Mv.