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Yaşam

Rizeli kızlar çantadan 'yağmurluk' yaptı

Çayeli Kız Meslek Lisesi, yağmurluğa dönüşen 'kurtarıcı çanta' projesiyle Türkiye birinciliği kazandı

22 Mayıs 2009 03:00

Çayeli Kız Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği proje tabanlı beceri yarışmasında, yağmurluğa dönüşebilen "kurtarıcı çanta" projesi ile Türkiye birinciliğini kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde düzenlenen, mesleki ve teknik okul ile kurumların katıldığı proje tabanlı beceri yarışmasında Çayeli Kız Meslek Lisesi, "tasarımda verimlilik" alanında, yağmurluğa dönüşen "kurtarıcı çanta" projesiyle, giyim üretimi teknolojisi alanında önce il, sonra bölge, ardından da Ankara'da yapılan yarışmalarda Türkiye birinciliğini kazandı.



Gamze Sofuoğlu ile birlikte projeyi hazırlayan İnci Bilkil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazen güneşli bir günde dışarı çıkan vatandaşların, aniden bastıran yağmurla zor durumda kalabildiğini belirterek, "Hazırladığımız projede insanın yanında taşıdığı çanta, yağmur yağdığında yağmurluk halini alabiliyor. Yanımızda taşıdığımız şemsiye kaybedilebiliyordu. Biz de bu durumdan kurtulmak için bu ürünü tasarladık" diye konuştu.

Projelerinin amacının ürünün birden fazla amaca hizmet edebilmesi olduğuna dikkati çeken Bilkil, "böylece maliyeti düşürerek farklı amaçlara uygun hizmet sunabiliyoruz. Tasarladığımız ürün her mevsim giyilebilecek özellikte" dedi.

Tasarladıkları çanta ile farklı hava şartlarında insanları dış etkenlerden koruyabilmede pratikliği sağladıklarını anlatan Bilkil, şunları söyledi:

"Ürünümüz hem giysi hem de aksesuar ihtiyacını bir arada giderebiliyor. Çantamızı yağmurluğa dönüştürdüğümüzde beden astarımız gözükmediği için hiç kimse bunun bir çanta olduğunu fark etmez. Yağmurluğumuz oldukça da şık, kesinlikle su geçirmiyor. Yarışmada kumaş suya batırılarak su geçirip geçirmediği kontrol edildi. Böylece beğenilerek birinci seçildik."

Bilkil, çantayı yağmurluğa dönüştürdüklerinde içindeki küçük bölümün de çanta olarak kullanılabildiğini kaydederek, "projemizin maliyeti işçilik hariç 65 lira. Rize'de imkanlarımız çok kısıtlı. Ancak seri üretim yapıldığında fiyat daha da düşebilir" dedi.

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