Rizeli esnaftan Nagehan Alçı’ya Che Guevara tepkisi: Özür dileyeceksiniz

Rize’de bir esnaf HaberTürk yazarı Nagehan Alçı‘nın, işletmesinde asılı olan Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmesine izin vermedi. Esnaf Alçı’ya “Che Guevara’dan özür dileyeceksiniz” dedi.

Rize’nin Fındıklı ilçesine bir dükkana giren HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, duvarda asılı olan Che Guevara posterini çekmek istedi. İşletme sahibi ise Alçı’ya tepki göstererek fotoğrafın çekilmesine izin vermedi.

Nagehan Alçı, CNN TÜRK’te 2011 yılında yayınlanan “Dört Bir Taraf” programında Che Guevara için “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır" demişti. TELE 1 tarafından paylaşılan görüntülerde, "Özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin, o bize ait. Bizim kültürümüzün" ifadelerini kullanan esnafa Alçı, "O dünyaya ait." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

CNN TÜRK’te 2011 yılında yayınlanan “Dört Bir Taraf” programına Che tartışması yaşanmıştı. TELE 1 programcısı Enver Aysever’in, Nagehan Alçı’ya “Che ve Deniz Gezmiş gibi isimler hakkında uluorta konuşmak haddin değil” demesi üzerine Alçı, Che için “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti” ifadelerini kullanmıştı.