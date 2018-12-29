Rizeli çobanın türküleri sosyal medyada ilgi gördü

Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN, (Rize), (DHA) - RİZELİ çoban Mete Saraç\'ın (19) türkü söylerken çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede yoğun ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı.

Ardeşen ilçesine bağlı Ortaalan köyünde yaşayan ve yaz aylarını köyünde geçiren Mete Saraç\'ın, Çiçekli Yaylası\'nda hayvanlarını otlatırken söylediği türküler diğer çoban arkadaşları tarafından kayda alındı. \'Issız kaldı virane dağlarım\' isimli türküyü söylerken arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan Saraç\'ın görüntüleri kısa sürede çok sayıda kişi tarafından dinlendi.

\'MEŞHUR OLMAK İÇİN YAPMADIM\'

Küçük yaştan itibaren çobanlık yaptığını anlatan Mete Saraç, söylediği türküyü beğenenlere teşekkür etti. Saraç, \"İnsanlar benim söylediğim türküyü beğenmiş, paylaşmış. Bu beni mutlu etti. Ben meşhur olmak için yapmadım zaten söylüyorum. Küçük yaşlardan itibaren çobanlık yapıyorum. Hayvanları seviyorum. Onlara bakmak, yedirmek, korumak benim işim. Bu iş bize dedelerimizden yadigar kaldı. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Zor görünse de biz karda kışta sıcakta hep sürümüzün başındayız. Ben keçilerime, koyunlarıma şarkı söylemeye devam edeceğim. Amacım çobanlığa devam etmek\" dedi.

Sabah 7\'den itibaren sürüsü ile ilgilendiğini söyleyen Mete Saraç, \"Kahvaltımızı yapar, sürümüzü meraya salarız. Onlar beslenirken ben de onlara şarkı söylüyorum. Keçiler koyunlar aynı insan gibidir. Beni içgüdüleri ile anlıyorlar. Sahiplerine çok bağlıdırlar\" diye konuştu.

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