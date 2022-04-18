Rizeli çay üreticilerinden gübre fiyatlarına tepki: Çayımız öldü, Erdoğan batırdı bizi

Rizeli çay üreticileri gübrenin fiyatından şikayet etti. Rizeli bir vatandaş “Çayımız öldü, Rize battı, memleket battı. Nasıl mı battı? Tayyip Erdoğan batırdı bizi. Gübre aldık ama ne? Yarı yarıya aldık." diye konuştu.

Bir kadın üretici, “Aldığım 500 kilo gübre, onu da alamadım. 500 kiloya vereceğim 4 bin lira para. Veremedim” dedi. Bir başka kadın ise “Alamadım, nasıl alacağım gübreyi? 8 bin lira, 8 buçuk lira (8 bin 500 lira) ettiler gübreyi. Çok sıkıntımız var. 1 ton gübre oldu 8 bin 500 (lira). Ne verecekler çaya? Verecekleri 6 bin lira. Diyelim 6 buçuk lira (6 bin 500 lira)” dedi.

Rizeli bir vatandaş “Şu an gübre değil, eve ekmek alamıyoruz ki… Gübre nasıl alacağız? Almayı düşünüyoruz desek de yalan, demesek de yalan. Çünkü imkan yok” diye konuştu.

"Zam üstüne zam"

Bir kadın, “Zam. Zam üstüne zam. Bir gidin markete. Markette ne oluyor? Kaynıyor ortalık. Millet kan ağlıyor. Yiyecek ekmek alamıyor, para bulamıyorlar” dedi.

Bir başka Rizeli, “Bekliyoruz. Erdoğan indirecek, ben alacağım. Erdoğan’ı bekliyorum. 8 buçuk milyar (8 bin 500 lira), alamadık. Perişan haldeyiz. Tek domates, tek salatalık alacağım. Bakalım alabilecek miyim?” dedi.

"Erdoğan batırdı bizi"

Rizeli bir başka vatandaş "Çayımız öldü, Rize battı, memleket battı. Nasıl mı battı? Tayyip Erdoğan batırdı bizi. Hiçbir şeyimiz yok. Tarlada; ekeceğiz, toplayacağız, yiyeceğiz. Gübre aldık ama ne? Yarı yarıya aldık, yarısını aldık. Düşük gübre aldık, can gübresini. Onu da korkarak vurduk, çayın köklerine. Bitmesin diye. Diyecek kelime bırakmadı ki.”

Rize’de Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ise “Geçen yıl 2 bin 500 TL’den aldığımız gübre bu sene 7500 -8500 arasında satılıyor. Bugün 3 katı bir fiyata gübre almak zorunda kalıyoruz buna da indirim diyorlar. Bu koşullarda gübre alamam diyen değil almayan yüzlerce üretici var. Evine ekmek götürecek parası olmayan üretici gübreye nasıl para versin" dedi. (ANKA)