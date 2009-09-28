Rize'de yürüyen merdiven zor anlar yaşattı

Rize'de bir alışveriş merkezinin açılışında ilk kez yürüyen merdivene binen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı Rizeliler merdivenden düşerken, bazıları ise korkarak alışveriş merkezine girmekten vazgeçti.



Rize Belediyesi parkındaki alışveriş merkezinin açılışını, Belediye Başkanı Halil Bakırcı yaptı.



Alışveriş merkezinin yürüyen merdivenine ilk kez binen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.



Bazı vatandaşlar merdivende düşerken, bazıları ise yürüyen merdivene binmekten korktukları için alışveriş merkezine girmeden geri döndü.



Belediye Başkanı Bakırcı, Rize'de ilk kez yürüyen merdiven kullanıldığını belirterek, ''Ben de 1970 yılında İstanbul'da ilk kez bindiğimde düşmüştüm. O yıllardaki anım aklıma geldi. İlk olması nedeniyle tabii önemli. Ancak insanlarımız alışacak'' dedi.



Alışveriş merkezinin önüne gelen yaşlı bir kadın 'Bu nasıl merdiven?' diye tepkisini dile getirdi.



Merdivenin kullanılamadığını gören görevliler, merdiveni bir süre durdurdu.



Bunun üzerine Rizeliler, merdivenlerde rahat rahat yürüyerek alışveriş merkezine girdi.

