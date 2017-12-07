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Rize'de yüksek taşkın koruma duvarlarına tepki

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TÜRKİYE’nin en çok yağış alan ve her şiddetli yağmurda sel ve heyelanların meydana geldiği Rize’de, dere yataklarına yapılan taşkın koruma duvarlarının yüksekliği eleştirilere neden oldu

07 Aralık 2017 15:32

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TÜRKİYE’nin en çok yağış alan ve her şiddetli yağmurda sel ve heyelanların meydana geldiği Rize’de, dere yataklarına yapılan taşkın koruma duvarlarının yüksekliği eleştirilere neden oldu. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, vatandaşların derelerle irtibatının kesildiğini öne sürdü, “Dereye düşen bir kişi ya da otomobil nasıl çıkarılacak?\" diye sordu.
Rize’de, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Taşkın Koruma Projesi kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, derelerin kontrol altına alınması için yapılan tahkimat duvarlarının vatandaşların derelerle irtibatını kestiğini öne sürdü. Dere yataklarından fazlalık kum ve taşın alınamadığını ifade eden Yazıcı, “Bakıldığında büyük dereleri ve rüsubatı koruma altına aldık. Yağan yağmurlarla arkası doluyor ve bunun boşaltılması gerekiyor. Yapılan HES santralleriyle ekonomik kaygılardan dolayı dere yataklarında maalesef su kalmadı. Derelerin aşırı yağmurlarda getirdiği rüsubat dere yataklarında birikiyor ve temizlenmiyor. Sonuçta yapılan bu yanlış uygulamalarla hem arazi, hem can, hem de mal kaybına yol açmaktadır” dedi.
\'YABANİ HAYVANLAR NASIL SU İÇECEK\'
Duvarların yüksekliğinin yaban hayvanları içinde sorun oluşturduğunu ifade eden Yazıcı şunları dedi:
\"Bu yüksek beton duvarları yabani hayvanlar nasıl aşıp dere yataklarına inecek ve su içecek. Dere kenarında yapılan yüksek duvarlar yarın yaşanabilecek olası bir kazaya nasıl müdahale imkanı verecek? Dereye düşen kişileri kaza anında nasıl bu dere yatağından çıkaracağız? Küçük derelerin getirdiği bu rüsubatı derenin içinden kim alacak? Bunlar temizlenmediği sürece yeni yağacak yağmurlarla daha fazla dolacak ve sonrasında taşkınlara sebebiyet verecektir.\"

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