Rize'de yolun üzerine ev inşa edildi

Rize'de yaşayan bir kişi, arsasının uygun olmaması nedeniyle 3 katlı evini ana kolonları yol üzerine kalacak şekilde inşa etti.

Merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi'nde arsası bulunan ve İstanbul'da yaşayan Sadri Kopuz, yaklaşık 3 yıl önce bu alana ev yapmaya karar verdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, bölgenin eğimli olması nedeniyle evini inşa etmekte zorlanan Kopuz, tapulu arsasından geçen mahalle yolunun üzerine beton kolonlar dikerek 3 katlı bina yaptı.

Sadri Kopuz'un kuzeni Tevfik Kopuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de coğrafi şartlarının müsait olmadığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Her taraf dere, tepe. Adam biraz düz yer buldu mu oraya evini kondurmaya çalışıyor. Biz de ona fikir verdik, yolun üstüne ev yap diye. O da bu evi yaptı. Altından arabalargeçebiliyor. Yola engel olacak herhangi bir şey yok. 3-4 yıl önce itfaiye arabası geldi altından geçemedi. Ondan sonra yolu 30 santimetre daha düşürdük. Şu an yolun yüksekliği 5 metredir. Şu an herhangi bir sorun yok."

Evi görenlerin şaşırdığını anlatan Kopuz, görenlerin "Dağın başına evi kondurmuş", "Dağın başında bu ev nedir?" dediğini kaydetti.