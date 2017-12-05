Rize'de Türksat'a borcunu ödeyemeyen televizyonun yayını durduruldu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'den uydu aracılığı ile yayın yapan Kaçkar Televizyonu, Türksat\'a olan borcunu ödeyemeyince yayını durduruldu.

1990 yılında karasal olarak yayın hayatına başlayan Kaçkar Televizyonu, yakın bir dönemde frekans kiralayıp, Türksat uydusu aracılığı ile ulusal yayına geçti. Karadeniz kültürünü ulusalda tanıtmaya çalışan televizyon kanalı, Türksat\'a borcunu ödeyemeyince yayını durduruldu.

Televizyon sahiplerinden Osman Delihasan, düşük reklam gelirlerinin yanında yüksek maliyetlerle yayıncılık yapmaya çalıştıklarını belirterek bu durumu sürdüremediklerini söyledi. Delihasan, \"Her ay Türksat\'a 100 bin lira kapasite ücreti ödeyen bir yerel kuruluş bu maliyetleri hangi gelirle karşılayabilir? Ayladır Türksat\'a olan borçlarımızı ödemekte güçlük çekiyoruz. Binbir emekle maliyetimizin yarısı kadar geliri bile elde edemiyoruz. Türksat\'a olan borçlarımız arttı. Üstüne üstlük RTÜK de idari para cezalarıyla adeta yayınlarımızı sonlandırmamızı istiyor\" dedi.

Rize ziyareti sırasında yerel televizyonların yaşadıkları sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a da ilettiklerini belirten Delihasan, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımız bu konuda bir komisyon kurulması talimatını verdi. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Bu arada da Türksat, borçlarımızı ödeyemediğimiz için yayınlarımızı kapattı. Hacizlerle boğuştuğumuz gibi çalışanların maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumdayız. 27 yıldır ilimize, bölgeye hizmet eden, katkıda bulunan kuruluşumuza yerel kurumlardan hiçbir destek yok. Kuruluşumuzu yayın amaçlı kullanıyorlar ama destekten uzaklar. Oysa birçok ilde bize benzer kuruşlar belediye, özel idare ve devlet kuruluşlarının desteğiyle ayakta duruyor. Başka türlü ayakta durmak imkansız.\"

Osman Delihasan, sorunlarının çözümü için destek beklediklerini sözlerine ekledi.



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