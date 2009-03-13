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Yaşam

Rize'de tonlarca kaçak çay ele geçirildi

Rize'de yapılan kaçak çay operasyonunda 28 bin 850 kilogram kaçak çay ele geçirildiği bildirildi

13 Mart 2009 02:00

Rize'de yapılan kaçak çay operasyonunda 28 bin 850 kilogram kaçak çay ele geçirildiği bildirildi

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde çalışma yaptıkları, Gülbahar Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, çöp çay tabir edilen çayları diğer normal çaylarla harmanlayarak paketleyip satışa hazırladığı şeklinde istihbarat alındığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarım İl Müdürlüğü görevlileriyle birlikte yapılan operasyonda, iş yerinde fason üretim yapılarak paketlenmiş vaziyette 12 bin 300 kilogram çay, paketlenmeye hazır halde çuvallar içerisinde yaklaşık 13 bin 500 kilogram çay, insan sağlığına bozabilecek nitelikte 3 bin 50 kilogram çay vasfını kaybetmiş çöp çay olmak üzere toplam 28 bin 850 kilogram çay ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, fason üretim izni olmayan iş yerinin mühürlenerek faaliyetine son verildiği bin TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan iş yeri sahibi D.A'nın gözaltına alındığı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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