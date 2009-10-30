Rize'de taşocağına tepki

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir grup vatandaş, köylerinde yapılması planlanan taş ocağının yerleşim yerlerine ve çevreye zarar vereceğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

Meyvalı Köyü Muhtarı Güven Ergüven ve beraberindeki vatandaşlar, köylerindeki Cevizlik Mahallesi'nde 47 dönümlük arazide taş ocağı yapılmasının planladığı gerekçesiyle burada toplandı.

Ergüven, açılacak taş ocağının 250-300 metre yakınında evler bulunduğunu belirterek, ''Atılacak dinamitler yerleşim yerlerine zarar verecektir. Patlamalar sonucunda evlerimiz zarar görebilir. Köyümüzde heyelanlarda zarar görmüş evler bulunuyor. En ufak bir sarsıntıda bu evler yıkılma tehlikesi geçirecektir'' dedi.

Taş ocağının tarım arazileri ve doğal çevreye de zarar vereceğini savunan Ergüven, ''Bize danışılmadan buraya taş ocağı yapılmasına karar verilmiş. Firma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından taş ocağını işletmek için ruhsatı almış. Firma şu anda 'ÇED olumlu' raporu almak için bekliyor. Onaylandığı takdirde faaliyete başlayacak'' diye konuştu.

Taş ocağının yapılmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Rize Valiliği, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ve Fındıklı Kaymakamlığına dilekçe yazdığını ancak sonuç alamadığını anlatan Ergüven, köylülerden yaklaşık 200 imza toplayıp, ilgili yerlere yeniden dilekçe yazacağını söyledi.

Köylerinde yapılacak taş ocağından alınacak taşların Arılı Deresi'nin ıslahı için kullanılmasının düşünüldüğünü ancak buna da karşı olduklarını ifade eden Ergüven, şunları kaydetti: ''Taş ocağından yüklenen ağır tonajlı taş kamyonlarının geçeceği 8-9 kilometrelik yol, taşıma işine uygun değil. Hizmete karşı değiliz, sonuçta yatırım ilçemize yapılacak. Ama bu iş sonucunda daha büyük zarar doğacaktır. Taş kamyonları Mevvalı köyü ve diğer grup köy yollarından geçecektir. Bu yolların zemini sağlam değil. Köyün beton yolu büyük zarar görür.''

Artvin'in Arhavi ilçesinde taş ocağı bulunduğunu, taş ihtiyacının buradan karşılanabileceğini belirten Ergüven, yapılması planlanan taş ocağına karşı olduklarını sözlerine ekledi.