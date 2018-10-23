Rize'de taşkına neden olan yol altındaki kemer köprü de yıkılıyor

Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)- RİZE\'de, sel taşkınlarına yol açan dere yataklarındaki yapıların yıkımı sürüyor. Muradiye beldesinde, 2 Ağustos’ta yaşanan selde gündeme gelen ve yıkımı gerçekleştirilen dere yatağındaki 7 katlı binanın bitişiğinde bu kez tescil edilerek koruma altına alınmış üzerinden yol geçirilen tarihi kemer köprü ortaya çıktı. Ekipleri de şaşırtan köprünün, sele neden olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.

Muradiye beldesi Kömürcüler Mahallesi’nde, 2 Ağustos\'ta meydana gelen sel ve heyelanda gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımının ardından bitişiğinde üzerinden yol geçirilen kemer köprünün, sele neden olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek koruma altına alınmasına rağmen yıllar önce üzerinden yol geçirilen kemer köprünün dere yatağını tıkaması sonucu taşkınlarda sele neden olduğu belirtildi. Ekipler, kemer köprünün yıkımına başladı. Köprünün başka bir alanda yeninde inşa edileceği belirtildi.

‘KÖPRÜYÜ BAŞIMIZA MUSALLAT ETTİLER’

Kömürcüler Mahalle Muhtarı Ekrem Yazıcı, kemer köprünün yaklaşık 80 yıllık olduğunu belirterek, “Kemer köprü araç ulaşım köprüsünün altına görünmeyen bir yerdeydi. Tarihi eser diye biz bir türlü bunu kaldıramadık. Başımıza musallat ettiler. Bundan 5-6 sene önce aşırı afet nedeniyle bu köprü bir tıkandı. Buraları hep su bastı. Aslında tarihi eserle ilgisi de yok. İki ay önce de bölgemizde bir afet oldu. Burası yine tıkandı. 7 katlı evin yıkılmasının sebebi de burasıdır. Önceki gün derenin altını boşaltırken altta kalan kemer köprü çöktü. Burada trafik akışı aksadı. Valimiz ve yetkililer köprüyle ilgili yıkım kararı verdiler. Artık bu köprü yıkılarak yerine şartlara uygun bir köprü yapılacak” dedi.

‘TAŞKINA NEDEN OLACAK TÜM ETKENLERİ KALDIRIYORUZ’

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sel taşkınına neden olan kemer köprüyü kaldırarak başka alanda yeniden inşa edileceğini belirterek “Mevcut köprünün altındaki kemer köprüde çökme oldu. Şimdide mecburen köprünün tamamını kaldırıyoruz, yeniden yapacağız. Mahallemizi dere taşkınlarından kurtarıp köklü çözüme kavuşturuyoruz. Yıktığımız, 7 katlı binanın yanındaki köprüyü de yıkarak yerine büyük köprü yapacağız. Böylece dere taşkınlarından belde merkezimizi sıfır hataya ulaştırmış olacağız. Taşkınlar bu beton köprünün altında bulunan tarihi kemer köprünün geçiş yerini daraltması ile meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yıktığımız kurs binasının yanındaki köprüyü de yıkacağız. Onu da yeniden yapacağız. Bununla beraber Muradiye beldemizdeki dere taşkınlarına sebep olabilecek bütün etkenleri ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

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