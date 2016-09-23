T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rize'de sokak ortasında silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı nedeniyle yaşamını yitirirken, seken kurşun bir kişiyi yaraladı

23 Eylül 2016 23:00

Rize'de bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Seken kurşunlardan bir kişi de hafif şekilde yaralandı.
 
Rize'de kent merkezinde belediye otobüs durakları karşısındaki marketin önünde meydana gelen olayda 16 yaşlarındaki H.T., bir kişiye silahla ateş etmeye başladı. İsminin İsmail Şahin (46) olduğu öğrenilen ve vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden şahıs kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seken kurşunların isabet ettiği S.T. ise hafif şekilde yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.H.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

ETİKETLER

silahrizesilahlı saldırısuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24