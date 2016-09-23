Rize'de sokak ortasında silahlı saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Seken kurşunlardan bir kişi de hafif şekilde yaralandı.



Rize'de kent merkezinde belediye otobüs durakları karşısındaki marketin önünde meydana gelen olayda 16 yaşlarındaki H.T., bir kişiye silahla ateş etmeye başladı. İsminin İsmail Şahin (46) olduğu öğrenilen ve vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden şahıs kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seken kurşunların isabet ettiği S.T. ise hafif şekilde yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.H.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.