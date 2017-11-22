Rize'de sepet örücülüğü geleneği yaşatılıyor

Ayetkin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de yük taşımada kullanılan ahşap sepetler günümüzde yerini hediyelik eşyaya bıraktı. Rize’de açılan kursa katılanlar hediyelik sepet örücülüğünü öğreniyor.

Kentte yük taşımada kullanılan ahşap sepetler günümüzde hediyelik eşyaya dönüştü. Hediyelik sepet örücülüğünün öğrenimi için kent genelinde kurs açıldı. Sepet örücülüğü Doğu Karadeniz ve Rize’nin en eski zanaatlarından biri olduğuna değinen sepet örücülüğü hocası Aytül Turan, kaybolan kültür değeri olduğu için Kültür Bakanlığı destekli kurs açıklarını söyledi.

\'GEÇMİŞTEN ÜRÜNLER TASARLIYORUZ\'

Günümüzde de bu sanat dalının ilgi gördüğünü ifade eden Turan, 2013 yılından bu yana sepet örücülüğünü yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını anlatırken, \"Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunduğum proje \'Evet doğru\' denilerek kabul edildi. Amacımız; kurs açıp bu alanda ilgisi olan herkesi eğitmek ve meslek dalı olarak ilerletmek. Hediyelik eşyalar üreteceğiz. Günümüz ve geçmişten ürünler tasarlıyoruz. Kursiyerlerin katılımı ve öğrenmek istekleri oldukça güzel. Annemden yengeme kadar, kuzenlerimden arkadaşlarıma kadar renkli bir sınıfım var. Bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

\'YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK ZİHİN AÇIYOR\'

Kursiyerlerden resim öğretmeni Fatma Nurdan Küçüköğüt ise, Rize’de hediyelik olarak satılan sepetleri kendilerince üretileceği için heyecanlı olduklarını kaydederek, \"Sepetler insanların ilgisini çekiyor, benim de ilgimi çekiyordu. Şimdi bu kurs sayesinde sepet yapıyorum, tüm yapım tekniklerini de öğreniyorum. \'Sürekli yeni şeyler öğrenmek insanın zihnini açar\' diye düşünüyorum. Rize’nin eski yöresel eşyalarının yapımını öğrenmek, bunu hayata geçirebilmek çok farklı bir duygu\" diyerek emeği geçen ve kendilerine bu imkanı verenlere teşekkür etti.



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