Rize'de sel ve heyelanın ardından 3 gün sonra ulaşılan köy yerle bir olmuş (2)

SELDE ÖLEN TOLAN TOPRAĞA VERİLDİ

Rize’nin Çayeli İlçesi\'ne 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü\'nde meydana gelen sel ve heyelanda göçük altında kalarak ölen 50 yaşındaki Songül Tolan’ın için cenaze töreni düzenledi. İlçede meydana gelen afet nedeniyle karayollarının kapalı olmasıyla köye ulaşamayan savcılık yetkilileri bugün yolun açılmasıyla köye ulaştı. Köyde 3 günden bu yana bir alanda muhafaza edilen Tolan’ın cenazesi savcılık incelemesi ardından Gürpınar Köyü Camii’ne getirildi. Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Bak ve Yazıcı cenazede Tolan ailesiyle görüşerek taziyede bulundu.

MÜFTÜDEN ANNEYE TEŞEKKÜR

Cenaze namazını kıldıran Rize il Müftüsü İsmail Yalçın da dua öncesinde “Vefat eden kadının annesi kendisini almaya gelen helikopter için, ‘Bu helikopteri indirmeyin bu devletin malıdır. Devletin ve ülkenin malı zayi olmasın’ diyerek tarihe bir not düştü. Helal olsun böyle kadınlara” dedi. Sel ve heyelanda çöken evin enkazında kalarak hayatını kaybeden Songül Tolan ikindi namazı sonrası köyde toprağa verildi.

METEROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize çevreleriyle Artvin\'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, şiddetli ve aşırı yağış nedeniyle heyelan, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

\"Rize çevreleri ile Artvin\'in kuzey ilçelerinde pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazartesi gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olarak, şiddetli ve yer yer aşırı yağış (100 kg/metrekare üzeri) bırakması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek heyelan, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"

FOTOĞRAFLI