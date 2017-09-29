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Rize’de sel ve heyelanda mahsur kalanlara ulaşıldı (3)

BAK VE YAZICI, SEL BÖLGESİNDE Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, selden etkilenen Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı

29 Eylül 2017 21:48

BAK VE YAZICI, SEL BÖLGESİNDE
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, selden etkilenen Rize\'nin Çamlıhemşin İlçesi\'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Rizelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, büyük bir afetin yaşandığını belirterek, \"Yapılan tahkimatlar daha büyük bir faciayı önledi. ona rağmen yine suyun o tahkimatların bir kısmını alıp götürdü. Bir can kaybımız var. O bizi çok üzdü. Hasarlı evlerimiz var. Ulaşılamayan yerlere ulaşmaya çalışılıyor\" dedi.
Bakan Bak, vatandaşları dere yataklarına ve yamaçlara ev yapmamaları konusunda uyararak dikkatli olunmasını istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Rize\'nin büyük bir afete maruz kaldığını belirterek bunun bölgenin yapısal özelliğinden kaynaklanıyor. Dere yataklarını ıslah ediyoruz ama hemşerilerimiz  bu yatakların etrafında faaliyette bulunurken daha dikkatli olmalı. Vatandaşların kullanımımdan kaynaklı bir afet olduğunu ifade etmiyorum. Bunu kestirmek mümkün değil. hasarları kısa zamanda hükümetimiz gündemine alarak giderecektir.\" diyerek vatandaşlara \'Geçmiş olsun\' dileklerini iletti.

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