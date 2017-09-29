Rize’de sel ve heyelanda mahsur kalanlara ulaşıldı (2)

YARALI KURTULAN KADIN O ANLARI ANLATI

Rize’nin Çayeli İlçesi\'ne bağlı Gürpınar Köyü\'nde şiddetli yağmurun ardından oluşan sel ve heyelan nedeniyle çöken bir evin enkazı altında kalarak kızı 50 yaşındaki Songül Tolan’ı kaybeden yaralı anne 80 yaşındaki Esma Tolan tedavi altına alındı. Çöken evin altından sağ çıkartılan ve bölgeye gelen askeri helikopterle ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınan Esma Tolan, yaşadıklarını anlattı.

‘SÖNGÜL KAPININ ÖNÜNE KADAR ÇIKABİLDİ’

Sabaha kadar uyuyamadıklarını belirten Esma Tolan “Sabaha kadar uyumamıştık. Şiddetli yağmur yağıyordu, evimiz zemin ile 4 kat ve ev su almaya başladı, büyük kızım Nurten ile Söngül evin sularını boşaltıyordu. Nurten bir ara üst kata çıktı o ara ev kaymaya başladı, koşarak altına indi ve Songül’e bağırarak kaçmasını söyledi. Kendisi dışarı çıktı, Songül ise kapının önüne kadar çıkabildi ve ev çöktü” dedi.

‘ÜZERİMDE AĞAÇLAR VARDI’

Çöken evin altından yaralı olarak çıkartılan ve afette kızını kaybeden Tolan, Parkinson Hastası olduğunu ve bu nedenle yatalak hasta olduğunu anlatarak “Komşular koştu, üzerimde ağaçlar vardı, yardıma gelenler ağaçları ve taşları kaldırmaya başladı. Beni oradan çıkardılar. Hiç yara almadan kurtulmuştum. Kızımı kaybettim, çok üzgünüm” diye konuştu.

VALİ BEKTAŞ DUYGULANDI

Bu arada heyelandan yaralı kurtarılarak askeri helikopterle hastaneye kaldırılan Esma Tolan’ın dün yağışın sürdüğü sırada askeri helikopterin kendisini almak için geldiğini öğrendiği sırada yanındakilere “Hava yağmurlu. Kendilerini tehlikeye atmasınlar. Ben iyiyim geri dönsünler’ dediği ortaya çıktı. Birkaç denenmenin ardından bölgeye inemeyerek geri dönen askeri helikopter sabah saatlerinde havanın düzelmesiyle yaralı kadını alabildi. Askeri helikopterdeki pilotları düşünen kadının sözlerini öğrenmesi üzerine duygulanan Rize Valisi Erdoğan Bektaş da “Yaralı vatandaşımızın için dün bölgeye helikopter gönderdik. Ama vatandaşımız kendisini değil zor şortlarda bölgeye ulaşmaya çalışan helikopter pilotlarını düşündü. Onlara bir zarar gelir endişesiyle iniş yapılmasını istemedi. Bu davranış da bizi duygulandırdı” diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Osman ŞİŞKO/RİZE, (DHA)



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