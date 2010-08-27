Rize'de sel ve heyelan 11 can aldı

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Rize Belediye Başkanı Bakırcı: Ölü sayısı şimdilik 11...





'11 ölü, 2 kayıp'

"Arka köylerle ulaşım tam sağlanamıyor. Rize’de cumhuriyet tarihinin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Yağmur dindi ve tablo yarın öğleye kadar netleşir. NTV'de yer alan habere göre;Gündoğdu’nun neredeyse tamamında heyelan yaşandı. 10-15 katlı yüksek binaların 1-2 katları toprak altında kaldı. İtfaiye 30-40 metreye uzanan merdiveni ile 100’ün üzerindeki insanı binaların pencerelerinden almayı başardı. Rize merkezdeki durum, Gündoğdu’ya bakıldığında önemli değil."Bu sözler, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'ya ait. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın birçok noktada heyelana neden oldu.Gündoğdu beldesinin neredeyse tamamının heyelan altında kaldığı, ilk belirlemelere göre ölü sayısının 11, yaralı sayısının ise 4 olduğu belirtildi. Sayıların artmasından endişe ediliyor.Beldede elektrikler kesilirken, su basan binalarda mahsur kalanların kurtarılmasına çalışıldığı, ekiplerin, sahil yolunda yağış nedeniyle mahsur kalan araçtaki kişileri de kurtarmak için çalıştıkları belirtildi.Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı yaptığı açıklamalar durumun ciddiyetini ortaya koydu:"Gündoğdu beldesi, merkez belediyenin bitişiğinde. İftara yaklaşık yarım saat kala başlayan yağmur, sel ve heyelana sebebiyet verdi. Bazı binalar çöktü.Şu ana kadar, sivil ekiplerden 3 kişinin cesedine ulaşıldığı haberi geldi. Bizim elimizde de 1 ceset vardı ve ayrıca 1 ölü haberi daha gelmişti. Maalesef şu an için ölü sayısı 11 diyebiliriz ve inşallah burada kalır. 3’ü ağır 4 de yaralı var. Şartlara bakıldığında, sayının artamasından endişe ediyoruz. Kayıplarla ilgili bilgiler ise çok sağlıklı değil.Ekipleri çalışıyor ama, gece heyelena müdahale etmek ayrı bir sorun. Göremiyorsunuz, aldıkça arkasından gelme olasılığı var. Başka kayıplar da verilebilir. Gündoğdu’da sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalalar hızlanacak."Rize merkezde de etkili olan sağanak yağış sonucu Değirmendere taşarken, bir ilköğretim okulu ile çevredeki onlarca evin bodrum katını su bastı. Pehlivantaşı Köyü'nün çevre köylerle bağlantısını sağlayan karayolu üzerindeki köprü de yıkıldı.