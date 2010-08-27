Rize'de sel 11 can aldı, 6 yaralı 2 de kayıp var

T24 - Rize'nin Gündoğdu Beldesi'nde dün gece etkili olan sel sonrası heyelanda 11 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin kayıp olduğu bölgede 6 kişi de yaralandı.



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Rize'nin Gündoğdu Beldesi'nde yağışın kesilmesinin ardından evlerin yıkıldığı, insanların mahsur kaldığı yolunda ihbar alınan bölgelere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Çevre il ve ilçelerden kurtarma ekipleri ve iş makineleri bölgeye gönderildi.



Sel felaketinde hayatını kaybedenlerden 10 kişinin isimleri şöyle: Akif Kopuz (53), eşi Meliha Kopuz (47), oğlu Muhammet Kopuz (20), kızı Vildan Kopuz (18) ile Fazile Efil, Servan Taşkıran (7), Osman Kutay, Tahir Akat (18), Sonay Pehlivan ve Serdar Pehlivan...



Gündoğdu Beldesi'nde kayıp sayısının ise 2 olduğu belirlendi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

3'ü ağır 6 yaralı

Yaralılar Rize Üniversitesi (RÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 82'İnci Yıl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yağışın kesildiği bölgede ulaşılabilen alanlarda arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Su ve elektrik yok

Hasarın en fazla yaşandığı Gündoğdu Beldesinin 5 mahallesi ile köylerine elektrik ve su verilemiyor. Bölgeye yönlendirilen çok sayıda iş makinesi, kapanan köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Yağışın önemli ölçüde hasar verdiği Veliköy’e ulaşan iş makinelerinin kapalı olan yolu karşılıklı olarak açmaya başladığı bildirildi.

'En büyük felaketlerden biri'

Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Gündoğdu beldesinde yaşanan sel ve heyelanın da Rize'de Cumhuriyet tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu söyledi. Bakırcı, “Yolda yürümek bile mümkün olmadı. Karayolunda 70-80 santimetre yüksekliğinde su vardı. Bu su gücüne bir şey dayanmaz. Denize sıfır noktada bir metreye yakın su oluyorsa arka tarafları düşünmek bile istemiyorum” dedi.

Bakan Özak: Bugüne kadar alışılmışın dışında bir heyelan olmuş

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Gündoğdu beldesinde incelemelerde bulundu.



Özak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam iftar saatinde aşırı bir yağış olduğunu hatırlatarak, “Bugüne kadar alışılmışın dışında bir heyelan olmuş. Gündoğdu'nun doğusundan batısına kadar aralıklarla heyelan oluşmuş. Geçmişte dere vadisinde üstten aşağıya inerek heyelan olurdu ama böylesini ilk defa görüyoruz” dedi.



Özak, zararın tespit edilmeye başlandığını kaydederek, “Ankara'dan acil bir para gönderilecek ve gerekli yerlere harcanacak. İlk planda evlerinden çıkan vatandaşımızın kiraları 6 ay, 1 yıl, ne kadar süre evlerine giremeyeceklerse tespit edilir, ödenir” dedi.

Rize'de bugün de yağış bekleniyor

Meteoroloji, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış görüleceğini bildirdi.

