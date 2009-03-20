Rize'de sahte reçete operasyonu

Rize'de düzenlenen ve "Reçete" adı verilen operasyonda, sahte reçete düzenledikleri öne sürülen 5'i doktor 9 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, vatandaşların bilgisi dışında sağlık karneleri kullanılarak reçete düzenlendiği yönünde ihbar alan Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı eczacı ve doktorları takibe aldı.



Soruşturma kapsamında bir eczaneye operasyon düzenleyen polis, burada çok sayıda sağlık karnesi ele geçirdi. Eczane sahibi ve 3 kalfası gözaltına alındı.



Operasyonda, bir devlet hastanesinde görevli uzman doktorlar H.R, T.B. ve M.T. ile 2 pratisyen doktor da gözaltına alınarak emniyeti getirildi. Emniyette sorguları tamamlan 5'i doktor 9 kişi, vatandaşların bilgisi dışında sağlık karnelerini kullanarak sahte recete düzenleyerek menfaat elde ettikleri ve devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildiler.

