Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (5)

HEYELANDAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Rize’nin Çayeli İlçesi\'ne 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü\'nde şiddetli yağmurun ardından sel ve heyelan oluşan bölgeye AFAD, AKUT, UMKE ve İDAK’dan oluşan çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çayeli Kaymakamı Oğuz Şenlik ve Özel İdare Genel Sekreter vekili Salih Kurtuluş’un da yer aldığı heyet arama-kurtarma ekipleriyle birlikte ilçedeki Gürpınar Köyü’ne doğru yola çıktı. Kaptanpaşa Köyü civarına ulaşan heyetin yolu aniden oluşan heyelan nedeniyle kesildi. İş makinesiyle açılan yoldan Vali Bektaş ve berberindekiler yolun karşına geçti. Daha sonra heyeti taşıyan araçlar da açılan yoldan geçtikleri sırada yamaçtan kopan toprak kütlesi yolu yeninden ulaşıma kapattı. Vali Bektaş ise heyelanlı bölgeden geçerek araçların olduğu bölgeye dönmek istedi. Bu sırada arama- kurtarma ekipleri de tehlikeli olacağı gerekçesiyle Vali Erdoğan’a ‘Gelmeyin’ uyarısında bulundu. Buna rağmen Vali Erdoğan ekiplerden birinin yardımıyla toprakla dolan yola dönerek incelemelerde bulundu.

EKİPLER KÖYE ULAŞAMADI

Metrekareye son 24 saatte 140 kilogram yağış düşen ilçede mahsur kalanlar için bölgeye ulaşamayan ekipler daha sonra ilçe merkezine dönmek zorunda kaldı. Ekipler ilçede oluşturulan kriz merkezinde durum değerlendirmesi yaparak, söz konusu bölgeye ulaşmaya çalışacak.

İŞ MAKİNELERİ SUYA GÖMÜLDÜ

Bu arada bölgede yaşanan afet sonrası bir çok derede temizlik ve su tahliyesi çalışmaları yürütülürken, bazı iş makinaleri ve kamyonlar da derede su seviyesinin yükselmesiyle zor anlar yaşandı. Azgın sulara gömülen iş makinesi ile araçlardan işçiler ise dereden kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.



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