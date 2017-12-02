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Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 9 yaşındaki çocuk öldü

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 9 yaşındaki Bünyamin Delal yaşamını yitirdi, sürücü amcası 38 yaşındaki Cemalettin Delal yaralandı

02 Aralık 2017 19:23

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE\'de uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 9 yaşındaki Bünyamin Delal yaşamını yitirdi, sürücü amcası 38 yaşındaki Cemalettin Delal yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. Cemalettin Delal yönetimindeki 34 GP 9098 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Bünyamin Delal öldü, araç sürücüsü amcası ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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