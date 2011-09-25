Rize'de okullar yarın tatil edildi

T24 - Bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle Rize'de ilköğretim okulları yarın tatil edildi. Ekipler, bölgede sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.









Rize'de merkeze bağlı Çaykent beldesinin Kırklartebe köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Necihan Aksu'nun (52) cesedi, yapılan aramalar sonucunda kaybolduğu bölgenin yakınlarında bulundu.



Bu arada merkeze bağlı Yukarı Kaplıca Mahallesi'nde ise 11 kişinin bir evde mahsur kaldıkları öğrenilirken, Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve İtfaiye Müdürü Uğur Minder'in 4 saatlik bir yürüyüşün ardından bu kişilere ulaştığı öğrenildi.



Mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Giresun'dan askeri helikopter istendi.



Yağış nedeniyle Yukarı Kaplıca Mahallesi'nde mahsur kalan 11 kişi bölgeye gönderilen helikopterle kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yukarı Kaplıca Mahallesi Kalafatlar mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından Yusuf Günaydın'a ait 3 katlı binanın arka kısmında toprak kayması meydana geldi.



Bunun üzerine binada oturan 11 kişilik 3 aile bir kamyonete binerek güvenli bir yere gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını gören aileler, bunun üzerine kamyonetten inerek beraberlerindeki 2 çocuk ve 1 bebekle yaya olarak sığınacakları bir yer aradı.



Yakınlardaki eski ve kullanılmayan bir eve sığınan aileler cep telefonuyla yetkililerden yardım istedi. Aileleri kurtarmak için harekete geçen ekipler ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmalara başlarken, uzun uğraşlara rağmen bir sonuç alınamadı.



Bu arada İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ile İtfaiye Müdürü Uğur Minder'in de aralarında bulunduğu 5 kişilik bir ekip, aileye ulaşmak için bölgeye hareket etti. Yaya olarak yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından kurtarma ekibi sabaha karşı 3 ailenin mahsur kaldığı eve ulaştı.



Evde bulunanların sağlık durumlarını kontrol eden ekip, öğle saatlerinde mahsur kalan 11 kişinin kurtarılması için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan helikopter talep etti.



Bir kaç saat sonra bölgeye ulaşan askeri helikopter bir süre iniş için uygun alan aradı. İki ayrı denemenin ardından inişe uygun alan bulamayan helikopter pilotu, yere 1 metre kadar alçalmaya karar verdi. Bunun üzerine helikopterdeki askerler, mahsur kalan 11 kişi ile 5 kişilik kurtarma ekibini ellerinden tutarak helikoptere çıkardı.



Bölgeden ayrılan helikopter bir süre sonra Rize İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki alana indi. Helikopterden alınarak ambulanslara bindirilen vatandaşlar, sağlık kontrolü için Rize Devlet Hastanesine götürüldü. Aileler hastanedeki muayenelerinin adından taburcu edildi.



