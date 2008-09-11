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Yaşam

Rize'de 'öğretmensiz

Rize Valiliğinde düzenlene "Halk Günü" toplantısında, bir velinin şikayeti üzerine, Kendirli beldesindeki bir lisede öğretmen bulunmadığı ortaya çıktı.

11 Eylül 2008 03:00

Vali Yardımcısı Kubilay Ant'ın başkanlığında yapılan toplantıya katılan Asım Uzun adlı vatandaş, beldelerinde bulunan Kendirli Fatih Lisesinde, eğitim-öğretim dönemi başlamasına rağmen öğretmen bulunmadığını söyledi.

Okulda sadece bir müstahdemin görev yaptığını anlatan Uzun, "Ne müdür, ne müdür yardımcısı ne de öğretmen var. Çocuklarımız sabah okula gidiyor, yarım saat geçmeden geri geliyorlar" diye konuştu.

Okullarına öğretmen atanmasını isteyen Uzun, "Bu şikayetlerimizi defalarca dile getirdik. Ancak derdimize kimse çare olmadı. Eğer öğretmen gönderilmeyecekse, çocuklarımızı taşımalı sistemle başka okula gönderin" talebinde bulundu.

Vali Yardımcısı Ant ise konu hakkında bilgisi olmadığını, ancak gerekli araştırmayı yaptırarak sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Rize Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun geçen yıl 28 öğrencisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıl Kendirli Fatih Lisesinde 13 öğretmen görev yapıyordu. Ancak okulda derslerde birkaç öğrenci bulunduğu için öğretmenler okulda görev yapmak istemedi. Bu nedenle öğretmenler tayinlerini başka okullara aldırdı. Bu yıl da okula kayıtlı 25 öğrenci var. Ancak okul kapatılacak. Öğrenciler başka okullara nakledilecek."

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