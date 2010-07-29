Rize'de miras ev ortadan ikiye bölünerek paylaşıldı

T24- Rize'nin Pazar İlçesi'nde iki kardeşe ait 120 metrekarelik baba evi, çocukları tarafından ortadan ikiye bölünerek paylaşıldı.





Kendilerine düşen evin 60 metrekarelik bölümünü yıkıp yandaki arazileri de kullanan bir kardeşin çocukları 3 katlı bina inşa ederken, diğer kardeşin çocukları da evin geri kalan bölümünü odunluk olarak kullanmaya başladı. Bu durum çevreden geçenlerin dikkatini çekiyor.





İlginç olay Pazar ilçesi Kesikköprü köyünde meydana geldi. İsmail ve Tahsin Sarıbaş kardeşler, 1960’lı yıllarda 120 metrekarelik yarı ahşap bir ev yaptı. Kardeşlerden İsmail Sarıbaş vefat edince çocukları, amcaları Tahsin Sarıbaş’tan evi yıkıp yerine yeni bina yapmak için izin istedi, ancak izin çıkmadı. Bunun üzerine ev amca çocukları arasında yarı yarıya paylaştırıldı. İsmail Sarıbaş’ın oğlu Bekir Sarıbaş ve kardeşleri, kendilerine düşen evin 60 metrekarelik bölümünü yarıdan keserek aldıktan sonra yıktı ve bitişik arazilerini de ekleyerek geçtiğimiz yıllarda 3 katlı bina yaptı. Evin geri kalan bölümü ise Tahsin Sarıbaş’ın çocukları tarafından odunluk olarak kullanılmaya başlandı.



Yarısı kalan evin diğer yarısı yıkılıp yerine bina yapılınca, ‘Labirent gibi üst geçit’, ‘8 katlı merdivenle ulaşılabilen 8 katlı apartman’ gibi ilginç yapılara bir yenisi eklendi.



Kendilerine kalan bölümü kesip aldıktan sonra yıkan kardeşlerden Bekir Sarıbaş, evi babası ve amcasının inşa ettiğini belirterek “Biz evin sağ tarafında yeni bir ev yapmak istedik. Ama amcamızla anlaşamadık. Evi paylaştık, hakkımız olan bölümü aldık. Yerine de 3 katlı bir bina yaptık. Evin geri kalan bölümü de orada heykel gibi duruyor. Bu iş bölgede ‘Laz inadı’ diye değerlendiriliyor. Eski yapı zaten iki yıl sonra çürür, dökülür. Ancak şimdiki haliyle yapı çok dikkat çekiyor. Gelen geçen herkes fotoğrafını çekiyor, soruyor” dedi.





Mahalle sakinleri de kardeşlerin kendi aralarında evi paylaşamadıklarını belirterek “Evi sen al ben alayım tartışması oldu. Paylaşamadıkları için evi ortadan bölmeye karar verdiler. Yarısı senin yarısı benim olsun dediler. Evin bir yarısına yeni bir bina yapıldı. Kalan bölümü diğer kardeş bozmadı. İlginç bir yapı olarak ortada kaldı. Görenler nedenini çok merak ediyor, bize de soranlar oluyor" diye konuştular.



