-Rize'de maddi yardıma başlandı RİZE (A.A) - 27.10.2011 - Rize'de geçen ay meydana gelen selde ev ve iş yerleri zarar görenlere yönelik maddi yardım yapılmasına başlandı. Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize kent merkezi ile bazı ilçe ve beldelerde 24 Eylül Cumartesi günü sağanağın ardından derelerin taşması sonucu sel ve heyelan meydana geldiğini anımsattı. Selin ardından zarar görenlerin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, ''Çalışmalar sonucunda, ilk etapta selde evlerindeki eşyaları zarar gören 24 kişiye toplam 202 bin 160 lira, hayvanları telef olan 3 aileye de 17 bin lira ödenmesi için karar çıktı. İlgili kişiler için paralar bankaya yatırıldı'' dedi. Hacımüftüoğlu, selden zarar gören esnafa yapılacak yardımın da 1-2 gün içinde kesinleşeceğini kaydetti.