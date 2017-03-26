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Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar mezarlara dadandı

Ayılar, 2 yıl önce toprağa verilen bir cenazeyi çıkararak, 15 metre uzağa taşıdı

26 Mart 2017 15:00

Rize'nin İkizdere ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar Şimşirli köyünden sonra Güneyce köyünde de mezarlara saldırmaya ve cesetleri çıkarmaya başladı.

İkizdere ilçesinde son yıllarda pek görülmeyen olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Şimşirli köyünde mezardan ceset çıkarıp kaçıran ayılar önceki gün de Güneyce köyünün Erikbayırı mahallesinde 2 yıl önce toprağa verilen bir cenazeyi çıkararak 15 metre uzağa taşıdı. 

Güneyce Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Taşdelen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Köyümüzde korku içinde yaşıyoruz. İki gün önce Şimşirli köyünde mezarları kazarak ceset çıkaran ayı veya ayılar bu sefer de benim köyümün Erikbayırı mahallesine gelerek 2 sene önce vefat ederek toprağa verilen bir erkek cesedini mezarından çıkardı. Bunu yapanın aynı ayı olduğunu düşünüyoruz. Mezardan 15 metre uzağa kaçırılan cenazeyi orada bırakan ayılara karşı ne yapacağımızı şaşırdık. Köyde korku içinde yaşıyoruz. Devletimiz bu ayıları korumaktan vazgeçsin. Bize ayı öldürmeyi serbest bıraksınlar. Şimdi mezarlıklarda nöbet tutmaya başladık. Yarın hangimizin mezarını açacak korkusu içindeyiz. Ölümüzü de dirimizi de rahat bırakmıyorlar. Ayı korkusu yaşamak istemiyoruz" dedi. 

Taşdelen, ayıların artık ayısavarlardan çıkan sesi tanıdığını ve korkmadığını da belirterek yetkililerden sorunun çözümü için yardım istediler.

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