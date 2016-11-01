Rize'de kahvehane tarandı; 2 ölü, 6 yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesi Güneyce beldesinse bir kahvehane henüz bilinmeyen bir nedenle tarandı. Saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatılırken, olayın aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşandığı tahmin ediliyor.

Güneyce köyündeki bir kahvehaneye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda, kahvehanede bulunan Yaşar A. ve Abdullah Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda özel harekat, polis ve jandarma ekibi çalışma başlattı.

Yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde polis, saldırının yaşandığı kahvehane önünde ise jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Saldırının gerçekleştirildiği iddia edilen otomobil, Trabzon'un Of ilçesinde yakılarak terk edilmiş bulundu.



Rize Valisi Erdoğan Bektaş, olay yerinde incelemelerde bulundu. Saldırının, ihale tartışması nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.