Rize'de kafelerin sahile kurduğu sobalar kaldırıldı

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE\'de sahil parkında hizmet veren kafelerin dışına kurulan sobalar, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Rizeliler ise sobaların yeniden kurulmasını istedi.

Rize\'de sahil parkındaki bazı kafelerin dışına işletme sahipleri tarafından masalar yerleştirildi. İşletmeciler, kış aylarında müşterilerine dışarıdaki masalarda da hizmet vermek amacıyla ilginç çözüm buldu. Sahile sobalar kuran işletme sahipleri, müşterilerini ısıtmaya çalıştı. Sahile kurulan sobalar görenlerin ilgisini çekerken, müşteri sayısında da artış yaşandı.

ZABITA MÜDAHALE ETTİ

Rize Belediyesi zabıta ekipleri, sahil parkındaki yürüyüş alanlarına konulan masa ve kurulan sobaların yönetmeliğe aykırı olduğunu belirledi. Kafe sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, sahil parkından vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu istifade etmeleri amacıyla, açık alana kurulan masa ve sobaları kaldırdı.

SOBALARI GERİ İSTİYORLAR

İşletme sahipleri uygulama hakkında suskunluklarını korurken, kent sakinleri ise kaldırılan sobaların yeniden kurulmasını istiyor. Hüseyin Mecit Ülger adlı kişi, sobaların kaldırılmasını olumlu karşılamadığını belirterek, \"Soğuk havalarda işimize yarıyordu. Güzel mekanlar olmuştu. Bu sobalarla sahile gelenlerin sayısı artmıştı. Soba olmayınca kimse gelmez. Sobaların tekrar kurulmasını istiyoruz\" dedi. Samet Yazıcı ise \"Sobaların kaldırılması iyi olmadı. Burada oturuyorduk. Açık alanda üşüyorduk, soba ile ısınıyorduk. Soba olmayınca gelmeyiz\" diye konuştu. Fatuli Bostan da \"Ben sahile sobaları görmeye geldim. Baktım ki ne soba var ne bir şey. Sobalar olmayınca buralar ıssızlaştı. Sobaların yeniden kurulmasını istiyoruz. Sobalar yanar, biz ısınırız\" ifadelerini kullandı. Sahile kurulan sobaları görmeye geldiklerini anlatan Hatice Birinci ise \"Ama sobaları kaldırmışlar. Bir değişiklik olsun diye geldik ama sobaları göremedik. Sobaları göremeyince üzüldük. Değişik bir ortamdı, güzel olmuştu ama sobalar yok\" dedi.



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