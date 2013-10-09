Rize'de ilk Lazca ders verildi

Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde Muammer Çiçekoğlu ve Aksu Ortaokulu'nda 5 ve 6'ıncı sınıfta okuyan 77 öğrenciye seçmeli ders kapsamında ilk Lazca dersi verildi.

Fındıklı 'da Muammer Çiçekoğlu Ortaokulu 5 ve 6’ıncı sınıfta okuyan 35 öğrenci ile Aksu Ortaokulu’nda öğrenim gören 42 öğrenci olmak üzere toplam 77 öğrenci Lazca dili eğitimine başladı. Basına açık yapılan ilk derste öğrencilere temel Lazca kelimeler öğretildi. İlk öğrenilen kelime ise Türkçe’de 'Nasılsın' anlamına gelen 'Muçore' oldu.

7 ve 8'inci sınıflar da alabilecek

Rize Milli Eğitim Müdürü Saffet Yıldırım, il genelinde talep edilen iki okulda Lazca dersi için eğitim verilmeye başlandığını söyledi. Yıldırım, "İki okulda 77 öğrencimize haftada 4’er saat olmak üzere Lazca dersi veriliyor. Uygulamadan 5 ve 6’ıncı sınıflar yararlanıyor. Önümüzdeki dönemlerde 7’inci ve 8’inci sınıflar da seçmeli ders kapsamında yararlanacak" dedi.

Öğrenciler ise kendi arzuları ile seçtikleri Lazca dilini öğrenmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Büyüklerimiz Lazca konuşuyor ama anlamıyorduk. Ata dilimizi öğrenmek istedik" dediler.