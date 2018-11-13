Rize'de ilk kez görüntülendi, heyecan yarattı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri

\'Rize\'de ilk kez görüntülendi, heyecan yarattı\' başlıklı haberimizi, yapılan yeni açıklamalara göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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YENİDEN





Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - NESLİ tükenme tehlikesi altında olan \'Bantlı Semender\' Rize\'de ilk kez görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Tür Koruma Eylem Planı hazırlığına başladı.

Rize\'nin Hemşin ilçesi Hilal köyünde Hakan Ertürk ve Hasan Kutlu, Hemşin deresi kenarında hareket eden bir canlı fark etti. Ertürk ve Kutlu\'nun çektiği fotoğrafı inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, canlının nesli tükenme tehlikesi altında olan \'Bantlı Semender\' olduğunu belirledi. Ekipler, \'Bantlı Semender\'in yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun devamlılığının sağlanması için Tür Koruma Eylem Planı hazırlığına başladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, hayvanın doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesini istedi.

Konuyla ilgili konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Kutrup, canlı türünün \'Bantlı Semender\' olduğunu söyledi. Kutrup, \"Kafkas Semenderi’nin üzerinde iki sıra halinde turuncu şerit vardır. Kafkas Semenderi’nin kuyruk yerinde herhangi bir şerit oluşmaz, bu semenderde var. Bu görülen semenderin üzerinde birçok siyah benek olmasına rağmen karın ve sırt bölgesi arasında bir koyu bir açık bant var. O yüzden bu hayvana \'Bantlı Semender\' diyoruz. Tam adı: \'Kuzey Şeritli Semender’dir\'. Biz bant görünümü olduğu için \'Bantlı Semender\' diyoruz\" dedi.



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