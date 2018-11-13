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Rize'de ilk kez görüntülendi, heyecan yarattı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - NESLİ tükenme tehlikesi altında olan 'Kafkas Semenderi' Rize'de ilk kez görüntülendi

13 Kasım 2018 15:59

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - NESLİ tükenme tehlikesi altında olan \'Kafkas Semenderi\' Rize\'de ilk kez görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri,  Tür Koruma Eylem Planı hazırlığına başladı.
Rize\'nin Hemşin ilçesi Hilal köyünde Hakan Ertürk ve Hasan Kutlu, Hemşin deresi kenarında hareket eden bir canlı fark etti. İkilinin çektiği fotoğrafı inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, canlının nesli tükenme tehlikesi altında olan Kafkas Semenderi  olduğunu belirledi. Ekipler, Kafkas Semenderi\'nin yaşam alanlarının korunması ve  popülasyonun devamlılığının sağlanması için Tür Koruma Eylem Planı hazırlığına başladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, hayvanın doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesini  istedi.

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