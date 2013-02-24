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Yaşam

Rize'de ilginç cami

Rize'nin Muradiye beldesinde yıkılan 59 yıllık camiin yeni yapılan minaresi, mevcut minareden 10 metre uzun olunca minarelerin biri uzun, diğeri kısa kaldı

24 Şubat 2013 13:33

Rize'de yıkılan bir camiin yeni yapılan minaresi, eskisinden uzun olunca ortaya bu görüntü çıktı.
 
Rize'nin Muradiye beldesinde yıkılan 59 yıllık camiin yeni yapılan minaresi, mevcut minareden 10 metre uzun olunca minarelerin biri uzun, diğeri kısa kaldı.

Muradiye beldesinde 1954 yılında yapılan cami yıkılarak yerine Muradiyeliler Yardımlaşma Derneği tarafından yaklaşık 3 yılda yeni bir cami yaptırıldı.

Eski caminin özel taştan yapılan 25 metre yüksekliğindeki minaresi yıkılmayıp yeni camiye eklendi.

Yeni camiyle birlikte yaptırılan 35 metrelik minare eski minareden yaklaşık 10 metre uzun olunca eski minare uzatılmak istendi. Ancak minare uzatılamayınca iki minare olduğu gibi bırakıldı.

Belde sakinlerinden Yakup Kazdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski minarenin Bayburt taşından yapıldığını belirterek, ''Yeni minareyi uzun yaptık. Eskisinin de boyunu uzatacaktık. Bozmak istemedik. Biri kısa biri uzun kaldı. Yenisinin boyunu kısaltacağız'' dedi.

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